Galant? Dat wel…

Maar of de bestuurster in kwestie achteraf nog even blij was met de hulp? Dat durven we toch sterk te betwijfelen.

‘t Gebeurde in Kazan, een stad in Rusland. Op onderstaande beelden zien we hoe de man instapt om vervolgens op ‘onzachte wijze’ de parkeerplaats te verlaten. En dan drukken we ons nog héél voorzichtig uit. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag