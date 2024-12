Je hoeft niet eens in de bergen te zitten om sneeuw over je heen te krijgen…

Op geestige beelden is te zien hoe een man op zijn oprit bezig is met een toestel om sneeuw te doen smelten. Hij staat echter recht onder zijn dak, wat in winterse omstandigheden een risico inhoudt.

Sneeuwdouche

En jawel, op een bepaald moment komt er een hoop sneeuw los en valt die pardoes op hem. Een sneeuwdouche, zeg maar. “Dit meen je niet!”, vloekt hij. Om vervolgens binnen de warmte op te zoeken.

Foto: YouTube