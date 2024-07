Man op Tomorrowland blundert met schotel vol hamburgers en frieten: “Duur grapje!” (fails)

Het is weer hoog tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Tomorrowland zit er weer op en velen houden er goeie herinneringen aan over. Of dat voor onderstaande man ook het geval is, weten we niet. Wat we wel zien, is hoe hij zich met een schotel boordevol hamburgers en frieten een weg doorheen het publiek probeert te banen. Dat lijkt aanvankelijk nog zeer vlot te gaan, zeker met 矇矇n hand! Niet veel later gaat het echter mis… “Duur grapje”, staat er onder meer als reactie bij de video. Kunnen we best geloven! Kijk maar naar het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar 矇矇n pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!