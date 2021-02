We hebben zo’n licht vermoeden dat onderstaande inbreker zijn lesje wel geleerd heeft…

Op beelden van een bewakingscamera zien we een onguur persoon door een achtertuintje snuisteren. ’t Is duidelijk dat het individu van plan is om ergens in te breken.

Maar de eigenaar van de woning had in de gaten wat er zich op zijn domein aan het afspelen was. Gezwind stormt ie dan ook door de achterdeur naar buiten om de inbreker een meer dan stevig lesje te leren.

“Ga godverdomme weg!”

In geen tijd werkt onze held van dienst de inbreker tegen de grond. “Ga godverdomme weg”, klinkt het meermaals. Niet veel later komt ook een buurman even over het hek kijken, om te zien wat er allemaal aan de hand is. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Skoften