Man is niet blij met ‘luchtig’ topje van vriendin: “Wil je zó het huis verlaten?!” (video)

Met zo’n 64.000 volgers doet de 23-jarige Luna het lang niet slecht op TikTok.

Ze plaatst dan ook geregeld nieuwe video’s op het populaire platform. Recent zat ze met een vestimentaire vraag. “Even kijken of mijn vriend dit topje leuk vindt”, plaatst ze bij de beelden. Daarop zien we Luna in een zomerse outfit van de trap lopen. De reactie van haar partner, die tevens cameraman van dienst is, laat niet lang op zich wachten.

“Wil je zó het huis verlaten?!”

“Wil je echt het huis verlaten in één helft van een topje?”, vraagt hij zich af. “Waar heb je het over? Dit is een volwaardig topje”, reageert Luna. “Oké, ik denk dat ik snap wat je bedoelt”, gaat ze nadien verder. Niet iedereen is echter akkoord met de reactie van haar vriend. “Draag toch gewoon wat je wil”, klinkt het. “Je ziet er geweldig uit. Hij kan de boom in”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen het over hebben.