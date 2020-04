‘t Internet staat dezer dagen vol foto’s en filmpjes van mensen die in hun kot blijven.

En da’s natuurlijk helemaal prima zo! Al zou het kunnen dat sommige van die beelden achteraf nog voor problemen kunnen zorgen.

Zo was onderstaande man duidelijk afgeleid door enkele schaarsgeklede buurvrouwen, terwijl hij zijn vriendin vertelde dat hij van haar een foto aan het nemen was. We zijn nu toch een klein beetje benieuwd wat de reactie van de dame in kwestie zal zijn wanneer ze ontdekt wat haar partner écht aan het doen was… En dat kan mogelijk sneller gebeuren dan je zou verwachten, want het filmpje gaat momenteel stevig rond. Kijk maar:

