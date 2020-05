In ‘America’s Got Talent’ duiken wel vaker opmerkelijke verhalen op, maar wat Archie Charles Williams meemaakte, tart elke verbeelding: hij zat maar liefst 37 jaar onschuldig in de gevangenis. Gelukkig kon hij in 2019 dankzij een DNA-test zijn onschuld bewijzen.

Williams werd in 1983 opgepakt omdat de politie dacht dat hij een vrouw had verkracht en gestoken. “Ik wist dat ik onschuldig was”, vertelt hij, “maar als arme zwarte jongen had ik niet de financiële mogelijkheden om de zaak aan te vechten.” Ondanks dat zijn vingerafdrukken niet overeenkwamen met die van de dader en er drie personen waren die Williams een alibi konden geven, werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Maar Williams liet het daar niet bij en schakelde ‘The Innocence Project’ in, een organisatie die onderzoekt of mensen niet onschuldig in de gevangenis zit. Dankzij die hulp en een DNA-test kon Williams aantonen dat een serieverkrachter de dader was. In 2019 kon Williams de gevangenispoort achter zich toeslaan.

Staande ovatie

“Toen ik in de gevangenis zat, keek ik altijd naar ‘America’s Got Talent’. Het is altijd mijn droom geweest om op dit podium te mogen staan”, zegt Williams vlak voor zijn auditie. Hij koos voor het nummer ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ en pakte daar heel de zaal mee in. Hij kreeg zelfs een staande ovatie van de jury en het publiek.

