Mama krijgt te horen dat haar outfit ‘ongepast’ is voor bibliotheek: “Niet akkoord!” (video)

Onderstaande video van een mama gaat momenteel viraal op TikTok.

In het filmpje doet ene Hilary Filipowicz haar verhaal. Voor een verteluurtje ging ze met haar dochtertjes naar de lokale bib. Haar outfit? Een gewone jeansbroek, een topje en een kort afgesneden truitje. Niets mis mee zou je denken, maar daar dacht de bibliothecaresse duidelijk anders over.

“Mijn kinderen waren een beetje druk aan het doen… Na het verteluurtje komt de bibliothecaresse naar mij en ze vraagt of ik hun mama of babysitter ben. Ik voelde me gevleid omdat ze blijkbaar dacht dat ik nog jong ben… Ik antwoordde dat ik hun mama ben. Dan zei ze ‘dat ik beter zou moeten weten'”, opent Hilary haar verhaal.

“Niet akkoord!”

De mama dacht dat ze commentaar kreeg omdat haar kinderen wat te luid waren. Maar niets bleek minder waar. De medewerkster van de bibliotheek vond de outfit van Hilary namelijk ‘ongepast’… “Ze wees naar mijn trui en het feit dat je een klein beetje buik kon zien… En dat is dus blijkbaar ‘ongepast’ wanneer je bijna 40 jaar oud bent. Nu, ik ben niet akkoord”, besluit ze.

Reacties

In geen tijd stromen de reacties op het filmpje binnen. “Dat is gestoord! Hier word ik zo kwaad van. Totaal onnodig (van de bibliothecaresse, red.). Je outfit is gewoon heel leuk”, klinkt het. “Je moet met haar baas gaan praten”, gaat het verder. “Zegt meer over die medewerkster dan over jou”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Tijd om zelf eens te kijken, denken we dan…