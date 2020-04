Alright! Tijd voor een leuk spelletje…

Op het YouTube-kanaal ‘Macro Universe’ delen ze niets dan beelden van voorwerpen die zijn vastgelegd door het oog van een macrolens.

Van héél dichtbij dus. En nu we massaal in ons kot zitten, zouden we toch wel wat alledaagse dingen mogen herkennen. Niet?

Wel, probeer het zelf maar eens met boven- en onderstaande video’s. Je krijgt telkens héél even de tijd om in je hoofd een gokje te wagen. Dan krijg je het juiste antwoord te zien. Geloof ons, ‘t is soms moeilijker dan je zou verwachten. Veel plezier!

Foto: still