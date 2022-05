Lingeriemodel staat doodsangsten uit tijdens fotoshoot met GIGANTISCHE slang (video)

Het leven van een model kan soms hard zijn…

Dat bewijst de Italiaanse Luciana Campolongo in onderstaande video. ‘Lucky Luciana’, zoals ze zichzelf noemt, moet namelijk poseren met een gigantische python. Of da’s toch de bedoeling… Echt ‘lucky’ leek ze zich toch niet te voelen.

“Ik wil sterven!”

Of er die dag ook daadwerkelijk mooie plaatjes gemaakt werden, durven we enigszins te betwijfelen. “Ik wil sterven”, roept Luciana het haast meteen uit. Ook smeekt ze meermaals om hulp. Zeker wanneer de slang rond haar been begint te kronkelen, krijgt ze het meer dan moeilijk. Ook bij een tweede poging om leuke foto’s te maken, lukt het niet om de vrouw te kalmeren. En dat levert toch bijzondere beelden op. Kijk maar:

