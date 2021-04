Straffe beelden uit New Jersey, Verenigde Staten.>/p>

Daar ging het op 23 april bijna stévig fout op een kruispunt in het plaatsje ‘Tom’s River’.

Op onderstaande dashcambeelden zien we hoe een auto op het linker baanvak aan relatief hoge snelheid een kruispunt nadert. Op zich niet gek, want de wagen had groen licht.

Onaandachtige voetganger

Wie echter géén groen licht had, was een onaandachtige voetganger die schijnbaar zonder goed uit te kijken oversteekt aan het kruispunt.

Wat volgt is een paar centimeter verschil tussen leven en dood. Al durven we zelfs te betwijfelen dat de voetganger in kwestie dat allemaal goed beseft heeft. Kijk maar:

Foto: still – Bron: YouTube