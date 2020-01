Ok, we begrijpen het. Vuurwerk afsteken op oudejaarsavond is niet naar ieders zin.

Maar wat je dan toch maar beter niét doet, is het tóch nog proberen te voorkomen wanneer het al aangestoken is. Dan is het helaas te laat…

Onderstaande gek denkt daar vermoedelijk echter het zijne van en besluit om de doos waarin het reeds aangestoken vuurwerk zit, nog snel ondersteboven te zetten.

Waarom hij dat juist deed en waarom dat mogelijks een beter idee was dan het gewoon te laten gebeuren, daar hebben we het raden naar. Maar dat het niet zijn beste plan ooit was, staat als een paal boven water. Kijk maar!

Opgelet: geen al te fraai taalgebruik:

Foto: still – Bron: VKmag