Lenige dame pakt uit met enkele STRAFFE work-outs op boot (video)

Een video van een meer dan lenige dame die een work-out doet op een boot, gaat rond op het internet.

Van aquafitness hebben we al gehoord. Maar met welke term zouden we onderstaand tafereel kunnen omschrijven? Misschien is het wel tijd om ‘bootfitness’ in het leven te roepen? Het bekt misschien wat raar, maar het omschrijft wel prima wat onderstaande dame aan het doen is. Óf we besluiten samen om ‘bootcamp’ een extra betekenis te geven?

Straf werk!

Want wie denkt dat je tijdens een boottochtje niet aan je lichaam kan werken, heeft het duidelijk mis. Zo zien we hoe de vrouw in kwestie op bijzondere wijze haar ding doet. Ziet er behoorlijk straf én vermoeiend uit. ‘Ik zit op een boot’ gebruiken als excuus om niet te moeten sporten, is bij dezen helaas verleden tijd. Kijk zelf maar even!

Foto: still – Bron: VKMag