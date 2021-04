Zin in een ‘relatietest’ zodra het allemaal weer kan?

Dan zou je je als koppel natuurlijk kunnen inschrijven voor ’t volgende seizoen van ‘Temptation Island’. Maar onderstaande video toont een andere mogelijkheid.

Op de beelden zien we een man en een vrouw genieten van een romantisch momentje nabij het water. Maar op de achtergrond spelen zich nog andere taferelen af.

Dames in bikini

Zo zien we hoe enkele dames in bikini vlakbij het tafeltje waar het koppel zit, bezig zijn met een ‘fotoshoot’. ’t Lijkt haast een relatietest, want de mannelijke koppelhelft doet wel héél hard zijn best om niet te kijken. Of dat gelukt is? Da’s moeilijk te zeggen. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag