In de categorie “Idioot van de dag” kan deze SUV-bestuurder meedingen naar die titel. Nadat hij zijn terreinwagen had volgepompt wilde hij even uitpakken bij omstaanders door te driften in het midden van een tankstation.

En diezelfde omstaanders kwamen niet meer bij toen hij tijdens een drift te vroeg en te bruusk tegenstuurde en tegen een paal knalde, een metertje verwijderd van gaspomp zelf. Resultaat: linkervoorwiel en bumper naar de vaantjes.”Yes, dit is een echte idioot in die auto”, zo liet één iemand weten na het zien van de video.

“Ongelooflijke idioot”

”Ik heb nog bij een tankstation gewerkt en het is ongelooflijk wat je daar wekelijks te zien krijgt. Mensen die de betonnen borduren raken of vertrekken met de pomp nog in hun benzinetank. Maar dit is ook echt een ongelooflijke idioot”, schreef een andere persoon. Om maar te zeggen dat niemand echt onder de indruk is van dergelijke taferelen. Dus doe het gewoon niet.

Foto: still video YouTube