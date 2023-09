Jumpsuit met uitsnijding aan achterwerk zorgt voor verbazing: “Waarom zou je dit dragen?!”

Een jumpsuit van Fashion Nova zorgt voor heel wat commotie op Instagram. Achteraan zit er immers een opening zodat het achterwerk voor een stuk zichtbaar is. «Dat laat wel héél weinig aan de verbeelding over», klinkt het in de reacties.

Altijd leuk om eens een outfit uit te testen die er net wat specialer uitziet dan wat we doorgaans dragen. Maar soms is het handig om op sociale media eerst de reacties af te wachten vooraleer over te gaan tot de aankoop van zo’n opvallend exemplaar. Neem nu onderstaande jumpsuit van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Het gaat om een donker exemplaar dat het lichaam volledig bedekt, behalve ter hoogte van je achterwerk. Mocht je nu al interesse hebben, de outfit is voor 30,95 euro te koop in hun webshop.

Smakeloos

Op Instagram toont een model hoe de jumpsuit eruitziet als hij gedragen wordt. Zowat iedereen reageert echter verbaasd op het kledingstuk. «Hier is niets sexy aan. Smakeloos», «Dit moet een grap zijn, toch?», «Ik zou dit thuis dragen zodat mijn man het kan zien, maar nergens anders», «Waarom zou je dit dragen?!», en «Dat laat wel héél weinig aan de verbeelding over», is de algemene teneur in de reacties.





