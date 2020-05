Zeer straf beeldmateriaal uit Miami, Florida.

Daar verloor een bestuurder de controle over het stuur wegens een ‘medische aandoening’, lezen we in de beschrijving van de video.

Wat volgt is een crash die je amper kan geloven… Door een hek, ‘over’ een zwembad en nogmaals door een omheining. Gelukkig was er op het moment van het ongeval niemand aanwezig in de tuin.

Ook dat is een klein mirakel, want enkele minuten eerder was de eigenaar van de woning nog bezig in de buurt van het zwembad. We kunnen stellen dat die persoon toch wel wat geluk heeft gehad. En ook de bestuurder komt er met lichte verwondingen vanaf. Da’s ook op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, als je de beelden even bekijkt!

Foto: still