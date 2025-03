Golfster slaat indrukwekkend, maar dan gebeurt het onverwachte: “Wat is de kans?!” (video)

Da’s wel een héél opmerkelijke versie van een ‘birdie’…

Op straffe beelden is te zien hoe een vrouw een knappe golfslag doet. Alleen… het lot wilde dat er toevallig op dat moment een vogel voorbijvloog én het arme gevleugelde beestje geraakt werd. “Oh mijn God, je hebt hem gedood”, klinkt het vol ongeloof bij de toeschouwers.

Woordspeling

Het filmpje werd behoorlijk vaak bekeken en lokt heel wat reacties uit, ook mét woordspelingen. “Een birdie! Gelukkig was het geen eagle”, “Ik zou meteen meespelen met de Lotto”, “Wat is de kans?!”, en “Het moet zijn tijd geweest zijn. Rust in vrede, meneer de vogel”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram