Goederentrein ramt vrachtwagen die stilstaat op sporen VOLLEDIG uit elkaar! (video)

Spectaculair beeldmateriaal uit Tulare, Californië.

Daar ging het op 29 november stevig fout ter hoogte van een spoorweg. Een vrachtwagen geladen met enkele wagens kwam door een te sterk dalende weg vast te zitten op de sporen.

Er werd nog gebeld naar hulpdiensten en er werd ook nog geprobeerd om de truck op tijd weg te slepen, maar tevergeefs. De machinist kon ook niet tijdig ingelicht worden. Wat volgde, laat zich dus een beetje voorspellen.

Ravage

Op bovenstaande beelden zien we hoe de trein zich zonder veel moeite een weg boort doorheen de vrachtwagen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de materiële schade was enorm! En dan drukken we ons nog zacht uit… Kijk maar!

Foto: still – Bron: ViralHog