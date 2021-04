Zeer straf beeldmateriaal uit Canada…

Daar vond een 31-jarige man het blijkbaar een goed idee om dronken achter ’t stuur te kruipen. Maar gezond verstand én onderstaande beelden geven toch het tegendeel aan…

Daarop zien we namelijk hoe de bestuurder tegen hoge snelheid door een woonwijk racet. Niet veel later krijgen we ook het resultaat te zien…

Ravage

“Hij scheurde over vijf tuintjes vooraleer hij een hek raakte en later tot stilstand kwam”, aldus de politiewoordvoerder volgens driving.ca. Gelukkig raakte niemand gewond. En dat is op zich al een klein mirakel. Kijk maar:







Foto: Facebook Jesse Wiley – Bron: Skoften/Facebook/driving.ca