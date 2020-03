En dat komt dezer dagen écht wel van pasta! (Sorry…)

Zelf pasta maken klinkt altijd zo ‘fancy’ en vooral ook veel werk. Je koopt toch gewoon een pak klaargemaakte slierten in de winkel?

Nu, daar wringt mogelijk wel het schoentje momenteel. Maar Jamie Oliver brengt goed nieuws via zijn YouTube-kanaal! Want zelf enkele slierten uit je hoed toveren, valt écht wel goed mee…

Wat heb je nodig?

– Sterke bloem (type 00) / Een ruim ‘handje’ per portie voor één persoon – Een beetje water

En dat is het! Even goed door elkaar mengen met een lepel of vork en je mengsel is al klaar. En voor je denkt dat je ook zo’n pastamachine nodig hebt, nee hoor! Gewoon het mengsel platrollen, beetje extra bloem over strooien, oprollen tot een ‘worstje’, in kleine stukjes snijden en uit elkaar schudden. Even laten koken en klaar!

Laat het smaken!

Foto: still YouTube – Channel 4