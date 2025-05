Dame wil tijdens verbouwingswerken even tonen wat ze kan. Maar dat gaat mis! (fails)

Dan wil je even uitpakken met wat je in huis hebt…

Verbouwingswerken zijn altijd een verzameling aan verschillende taken: van een muurtje slopen tot kabels trekken. Ook onderstaand koppel steekt de handen uit de mouwen. Onze hoofdrolspeelster had zélf aan haar man gevraagd om even te filmen hoe ze met een hamer een oude telefoon van de muur mept. Maar de video duurt toch iéts langer dan verwacht. Kijk zelf maar even hoe dat komt…

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…