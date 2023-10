Dame poseert op dunne balk. Maar dan? AUCH! (fails)

Tijd voor een nieuw item uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Onderstaande dame had zin om even te poseren. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Maar de gekozen locatie was misschien niet haar beste zet. Zo zien we hoe een man haar helpt om op een balk te geraken. Echt stabiel lijkt ze in het begin van de video al niet te zitten. En niet veel later lijkt dat ook te kloppen, want met een behoorlijk harde val smakt ze tegen de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer, in tegenstelling tot de onfortuinlijke dame, voor geruime tijd meer dan goed! Veel kijkplezier…