Dame pakt uit met straffe bodypaint-creaties, maar krijgt kritiek: “Doe iets aan!” (video’s)

Op TikTok gaat ene Marina Eloise momenteel aardig viraal.

De dame weet steevast haar fans te verbazen met meer dan straffe bodypaint-creaties. In totaal heeft ze zo al meer dan 1.6 miljoen volgers weten te verzamelen op het populaire videoplatform. Maar niet iedereen is even lovend over wat de dame doet, zo blijkt nu.

“Doe iets aan!”

In een recente video, waarin we Marina volledig in kerstthema zien poseren, reageert ze op kritiek. “Doe iets aan”, klinkt één van de negatievere reacties. “Maar ik ben volledig bedekt”, reageert ze. Anderen zijn dan wel weer meer dan positief over wat de dame doet. “Je bent zeer getalenteerd. Ik zou het geduld er niet voor hebben”, laat een fan weten. “Het is kunst en het is prachtig”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

