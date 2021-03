Nog eens een stevig feestje bouwen! Daar kijken we met z’n allen toch wel naar uit?

Onderstaand gezelschap had duidelijk ook nood aan een verzetje. Ziet er ons allemaal best leuk uit, maar toch onthouden we één goeie raad uit bijgevoegde video.

Want de kans dat we met z’n allen iets té stevig uit de bol gaan wanneer het allemaal weer kan, is groot. Dus een extra waarschuwing over dingen die géén goed plan zijn, kan helpen.

Tegen de vlakte

Het ‘hoofdpersonage’ in onderstaande video is een dame die het blijkbaar een goed idee vond om aan een lamp te gaan hangen. En wat blijkt? Ook in 2021 is dat nog steeds geen strak plan… Staat genoteerd!

