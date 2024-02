Dame in bikini wil sensueel filmpje maken op het strand. Maar dan? WOOPS! (fails)

Het leven van een influencer kan soms hard zijn…

Verzin dag in dag uit maar eens wat leuks om met je volgers te delen! Onderstaande dame had gelukkig de nodige inspiratie gevonden: een filmpje maken op het strand. Zo zien we hoe ze in bikini in het water stapt. Alles lijkt prima te verlopen, maar dan valt achter haar rug haar smartphone (die op een schamel statiefje stond) omver. De vrouw in kwestie heeft geruime tijd niets in de gaten en paradeert lustig verder. Een omstaander zag het allemaal gebeuren en besloot zelf te filmen. Dat leverde het eerste van onderstaande filmpjes op.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het wederom niet fijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Kijk maar: