Dame die twee keer per week een douche neemt doet discussie losbarsten: “Dat is toch veel te weinig?!” (video)

Een vrouw heeft op sociale media een discussie doen losbarsten nadat ze bekendmaakte dat ze twee keer per week een douche neemt. Ze vroeg zich daarbij af of dat maatschappelijk aanvaard wordt of gewoonweg vies is.

In een TikTok-video polst een zekere Allison, met bijnaam ‘abmccarthy5757’, bij haar volgers of twee keer per week douchen voldoende is. Zoals jullie ongetwijfeld weten is persoonlijke hygiëne niet alleen aangenaam voor je directe omgeving, maar draagt het ook bij tot een betere fysieke en mentale gezondheid. “Ik heb recent ontdekt dat ik eigenlijk een vieze mens ben en dat is omdat meisjes me zeiden dat ze twee keer per week hun haar wassen, maar wel elke dag een douche nemen. Ik doe dat niet!”, aldus Allison.

Geen excuus

”Ik douche me één of twee keer per week. Ik heb me al vijf dagen lang niet gewassen. Waarom? Omdat – als ik me was – ik ook meteen mijn haar was. Waarom zou ik een douche nemen en mijn haar niet wassen?! Dat wil ik niet elke dag doen”, zo bekent ze. Haar video haalde meer dan zes miljoen views en de reacties zijn dan ook heel uiteenlopend. “Ze heeft echt geen excuus om geen douche te nemen. Ze doet aan huidverzorging, gaat naar de fitness en werkt als een verpleegster”, zo merkt een persoon op. Iemand anders begreep het wel: “Als ik me niet vuil voel, dan douche ik me niet.”

Foto: TikTok