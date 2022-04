Dame begaat wel erg GÊNANTE blunder op restaurant: “Gelukkig droeg ze geen rokje!” (video)

Bijzonder beeldmateriaal uit North Shields, Verenigd Koninkrijk.

Daar was de 40-jarige Lindsay Clark de verjaardag van vriendin Julie aan het vieren tijdens een brunch. Het werd een ‘onvergetelijk’ moment, maar niét alleen voor de jarige…

De jas van een vriendin van Lindsay was namelijk tussen de eetbank en de muur gevallen. Dus besloot Lindsay om er even achteraan te gaan. Dat was een zeer nobel, maar achteraf gezien misschien niet haar beste plan ooit.

“Gelukkig droeg ze geen rokje!”

“Ik probeerde de jas van mijn vriend te pakken, maar die gleed verder naar de vloer en ik ging mee tot ik in het gat vastgeklemd zat. Ik moest me er door twee werknemers (van het restaurant, red.) uit laten trekken. Ik kon mezelf er niet uit duwen vanwege de positie waarin ik me bevond”, aldus de pechvogel van dienst. Beelden van het gênante tafereel gaan momenteel aardig viraal. “Gelukkig droeg ze geen rokje”, laat iemand weten. Klopt, want dat had het hele voorval mogelijk nóg gênanter gemaakt. Kijk maar!

Foto: still Facebook – Bron: The Sun