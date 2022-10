Bruidspaar maakt imposante entree tijdens trouwfeest. Maar dan gaat pechvogel met alle aandacht lopen! (fails)

Het werd voor onderstaand bruidspaar een dag om nooit te vergeten.

Een prachtige setting, vrienden en familie volop aanwezig en een sfeerzetting waar menig sprookje nog wat van kan leren. Dat zien we initieel op onderstaande beelden van een huwelijksfeest. Het bruidspaar komt elegant de trap af… Perfectie! Tot één van de gasten besluit om even ’te gaan zwemmen’. Plots gaat de pechvogel van dienst zo met alle aandacht lopen. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Aangezien we het niet echt netjes vinden om de arme man als enige in de schijnwerpers te zetten, voegen we er nog een meer dan uitgebreide failcompilatie aan toe. Zo zit je weer voor ettelijke minuten goed! Veel kijk- en lachplezier gewenst!

Foto: still VKMag