Bruid gooit bruidsboeket, maar het vangen gaat er wel héél heftig aan toe: “Hoe triest!” (video)

Er wordt bijna letterlijk voor gevochten…

Je kent het wel: op het trouwfeest gooit de bruid haar bruidsboeket naar haar vriendinnen. Degene die het boeket vangt, wordt zogezegd de volgende om in het huwelijksbootje te stappen.

Vriendin wegduwen

In Guatemala kennen ze die traditie ook, al wilden twee dames het bruidsboeket wel héél graag hebben. De ene vangt het bijna, waarna de andere haar wegduwt en het boeket van de grond raapt. Hebbes! Hopelijk zag haar man in spe het niet gebeuren. Wie het wél zag op YouTube, waren inmiddels al bijna 60.000 mensen. “Schaamteloos”, “Hoe triest”, en “Ik krijg schrik van hen”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube