Dit had heel anders kunnen uitdraaien voor een journaliste en cameraman in Alexander County in het Amerikaanse North Carolina. Tijdens een live verslaggeving voor nieuwszender FOX 46 begaf de brug het, enkele meters verder van het duo.

Kijkers geloofden hun ogen niet toen journaliste Amber Roberts in het midden van haar uiteenzetting het uitschreeuwde toen de brug brak en een gigantisch stuk in het water viel. De bewuste brug, de Hiddenite Bridge, ligt in North Carolina, een gebied dat momenteel geteisterd wordt door zware regenval.

Aanhoudend noodweer

”Dit is ongelooflijk… BEANGSTIGEND!!!”, zo liet ze niet misverstaan. Ze herpakte zich meteen: “Ok, we trekken terug, we trekken terug. Zonet, hier, live op tv, begaf deze weg het, waar we net enkele seconden geleden nog stonden”, gaf ze de kijkers mee. Een man aan de overkant vluchtte ook voor zijn leven. Ondertussen blijven reddingswerkers het gebied uitkammen naar slachtoffers in nood.

Foto: still YouTube