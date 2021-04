Vergissen is en blijft natuurlijk menselijk!

Maar dat wil niet zeggen dat zo’n ‘vergissing’ geen zware gevolgen kan hebben. Gelukkig valt het voor onderstaande bestuurster nog nét mee…

In onderstaande compilatie hebben we een wel zeer bijzonder fragmentje voor je klaargezet. We zien namelijk een dame instappen in haar wagen, om enkele seconden later tegen hoge snelheid achterwaarts weg te scheuren. Waarschijnlijk had ze zich van versnelling en/of pedaal vergist.

Nipter dan nipt

Haar wagen schiet tegen een aardige vaart achteruit en komt nét op tijd tot stilstand, óp de rand van een afgrond. Enkele omstaanders zijn er gelukkig als de kippen bij om haar een handje te helpen. ’t Had allemaal véél slechter kunnen aflopen, denken we dan. Kijk maar!

Foto: still – Bron: YouTube/Skoften