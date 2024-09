AUCH: Jolige dame leeft zich (iets te) stevig uit! (fails)

Tijd voor weer een nieuwe video uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Even uitpakken met wat je kan, is leuk. Zeker als wat je wil doen ook daadwerkelijk lukt. Dat is helaas niet helemaal het geval bij onderstaande dame. We zien hoe ze aanvankelijk enkele cheerleader-moves toont. Dat lijkt vlotjes te verlopen, tot ze niet veel later stevig tegen de vlakte gaat. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…