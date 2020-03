In Indonesië is de Merapi uitgebarsten, de meest actieve vulkanen van het land. De vuurspuwende berg van bijna 3.000 meter hoog spuwt as bijna 6 kilometer de lucht in.

Indonesië bestaat uit 17.000 eilanden met 130 actieve vulkanen. De meest actieve daarvan, de Merapi, is vandaag uitgebarsten. Door aswolken die meer dan 6.000 meter hoog komen, is de luchthaven van Adisumarmo in de stad Solo gesloten. Het centrum voor risicopreventie raadt de mensen aan om minstens 3 kilometer van de vulkaan weg te blijven en zich te beschermen tegen mogelijke lavastromen, rookwolken, en stenen.

De 2.968 meter hoge vulkaan barstte in 2010 de laatste keer uit. Er kwamen toen meer dan 300 mensen om het leven en 280.000 inwoners moesten worden geëvacueerd. Het ging toen om de hevigste uitbarsting sinds 1930. Toen kwamen er 1.300 mensen om het leven.

