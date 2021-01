We kunnen op dit moment niet spreken over het begin van een derde golf van de coronapandemie in België. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens een persconferentie van het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen in België neemt wel al een tijdje toe, deels doordat men meer test in scholen. Ook de ziekenhuisopnames gingen de voorbije week licht de hoogte in, maar die lijken ondertussen weer te stabiliseren.

Contrast met andere landen

“Ik denk dat we op dit moment niet kunnen spreken over het begin van een derde golf”, concludeert Van Gucht. “Ik geloof dat we door de maatregelen goed op te volgen, en eventueel nog een klein tandje bij te steken, deze curve onder controle kunnen houden.”

Dat staat in contrast met andere landen, aldus nog de viroloog van Sciensano. “Terwijl de curve in België relatief laag blijft, zien we een aanhoudende stijging in Frankrijk en een zeer sterke stijging in Portugal en Spanje. Opvallend is dat dit in Spanje en Frankrijk niet gedreven wordt door de Britse variant, die daar nog relatief zeldzaam is.”

