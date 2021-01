De toegangswegen in de Hoge Venen zullen komend weekend open zijn voor bezoekers, maar de capaciteit wordt beperkt tot 2.400 voertuigen. Dat meldt het Toeristisch Agentschap Oost-België vrijdag in een persbericht. De dienst roept wel op om zoveel mogelijk andere bestemmingen in de Oostkantons te overwegen.

In de kerstvakantie kreeg het natuurgebied te maken met een grote toestroom aan toeristen, wat de gouverneur van de provincie Luik deed beslissen om begin januari twee weekends geen verkeer toe te laten in de streek. Sinds twee weken zijn de Hoge Venen opnieuw bereikbaar in het weekend.

Beperkt aantal toeristen

Ook zaterdag en zondag zijn toeristen welkom in het natuurgebied. De toegangswegen zijn geopend, maar de capaciteit wordt wel beperkt tot 2.400 voertuigen. De politie zal aandachtig controleren op de naleving van de parkeervoorschriften. Wandelaars in de Hoge Venen worden gevraagd enkel de officiële paden te betreden.

Het doel van deze beperkte capaciteit is niet om bezoekers af te wijzen in de Hoge Venen, maar om hen over alle gemeenten in de Oostkantons te spreiden. Het Toeristisch Agentschap Oost-België vraagt daarom bezoekers ook zo veel mogelijk om voor minder drukbezochte plaatsen in de streek te kiezen.

