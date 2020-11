Uber gaat op 9 november van start in Vlaanderen. Via de app zal een UberX te bestellen zijn in heel Vlaanderen, met de hoogste beschikbaarheid in Antwerpen, Gent en Leuven. De nieuwe diensten zijn volledig in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse taxireglement, benadrukt het taxibedrijf.

Uber zegt dat het in verschillende steden in Vlaanderen de vraag naar ritten heeft zien groeien, gebaseerd op het aantal mensen dat de afgelopen maanden de app heeft geopend en gesprekken met chauffeurs.

Gratis ritten voor zorgsector

Omwille van de coronapandemie heeft Uber een reeks hygiënische veiligheidsvoorzieningen en maatregelen ingevoerd. Zowel passagiers als chauffeurs moeten tijdens de rit een mondmasker dragen en bevestigen dat ze de lokale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen hebben begrepen en naleven. Zo worden alle gebruikers er via de app voortdurend aan herinnerd dat ze hun handen moeten wassen of ontsmetten en de ramen open moeten houden om de ventilatie tijdens de ritten te verbeteren. “Partnerchauffeurs zijn ook voorzien van ontsmettingsmiddelen en Uber heeft voertuigen uitgerust met polycarbonaat scheidingswanden”, klinkt het.

Uber maakt ook bekend 10.000 gratis ritten te subsidiëren voor ziekenhuispersoneel in Antwerpen, Leuven en Gent.

