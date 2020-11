De Verenigde Staten gaan mogelijk weken of maanden van chaos tegemoet nu de presidentsverkiezingen lijken uit te draaien op een juridische strijd. Dat hebben verschillende Amerika-experts gezegd. Er wordt onder meer gevreesd voor rellen op straat, waardoor winkels in verschillende Amerikaanse steden hun etalages hebben afgeschermd met houten panelen.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het gaat er al bikkelhard aan toe in de strijd om het Amerikaanse presidentschap tussen Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Huidig president Trump claimde woensdagochtend voorbarig de overwinning en kondigde aan naar het hooggerechtshof te stappen om de telling van de stemmen te laten stilleggen. Daarmee doelt hij op de stemmen die per post binnenkomen, wat nog dagen na de officiële verkiezingsdag kan.

Door de coronacrisis werd het immers duidelijk dat mensen meer dan ooit per post zouden stemmen. Maar, de traditie is dat vooral democraten dat doen. Republikeinen zijn eerder geneigd om toch fysiek naar het stemhokje te trekken. Sommigen hadden dus al voorspeld dat Trump de stemming zou proberen laten stilleggen op een moment dat de resultaten van de eerder getelde, fysiek uitgebrachte en dus overwegend republikeinse stemmen hem een voorsprong gaven. En wat nachtmerrie was, wordt nu dus waarheid. Amerika-experts houden hun hart vast voor wat komt.

Witte Huis gebarricadeerd, leger in de straten

“Dit is je reinste chaos die op ons afkomt”, voorspelt correspondent voor VRT NWS Björn Soenens. “Je kunt de stemming laten stopzetten als er discussie is over een paar honderd stemmen, zoals in 2000, maar wat is hier het punt? Door de pandemie hebben staten beslist dat mensen per post konden stemmen. Als dat legitiem gebeurt, hoe kan deze president dan de overwinning claimen? Dit is een nederlaag voor de democratie.”

In verschillende grote Amerikaanse steden voelden winkels de bui gisteren al hangen. Uit angst voor rellen hebben ze hun glazen etalages afgeschermd met houten panelen. Ook het Witte Huis in Washington is volledig gebarricadeerd, en in Chicago rijden legervoertuigen door de straten om de orde te bewaren. In Washington, Seattle en Los Angeles kwamen mensen gisteren al op straat.

Spotted the National Guard coming into Chicago and pulling into McCormick Place. pic.twitter.com/h6Ekzb1Vue — GeorgeMycykNBC (@GeorgeMycykNBC) November 2, 2020

“Weken en maanden chaos”

Collega-journalist Jan Balliauw vreest voor “weken en maanden van chaos in de Verenigde Staten”. Bovendien voorspelt hij veel imagoschade voor dat land en voor de democratie in het algemeen. Zo zouden het autoritaire Rusland en China een gooi kunnen doen naar de wereldmacht door te stellen dat de westerse democratie niet werkt. Tom Van de Weghe spreekt bij VRT NWS over “een nachtmerriescenario dat voorspeld was”.

The entire neighborhood surrounding the White House is preparing for mass unrest: boards, chains, fences, and barriers. This is insane. pic.twitter.com/baXj3RD2Cf — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) October 30, 2020

De Amerikaanse Democraten reageren ontzet op de zogenaamde overwinningsspeech van Trump. “Deze uitspraak is ongehoord, fout en is zonder voorgaande”, klinkt het in een mededeling van Joe Biden. “Nooit eerder in de geschiedenis heeft een president geprobeerd om de stem van de Amerikanen af te pakken tijdens een nationale verkiezing. Het zal ook niet gebeuren, alle stemmen zullen worden geteld. Onze advocaten staan klaar om de strijd aan te gaan.”

Parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez noemt de opeising van Trump “onwettelijk, gevaarlijk en autoritair”. Blijven tellen, klinkt het.

Donald Trump’s premature claims of victory are illegitimate, dangerous, and authoritarian. Count the votes. Respect the results. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020

Het bericht VS bereidt zich voor op “weken of maanden van chaos” en rellen: “Dit is een nachtmerriescenario” verscheen eerst op Metro.