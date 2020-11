Na wat al een spannende verkiezingsdag is geweest, lijken de kaarten op dit moment iets gunstiger te liggen voor Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. Maar zowel de Republikeinse als de Democratische campagnemanager hebben aangekondigd dat ze verwachten dat hun respectievelijke presidentskandidaat de overwinning zal behalen. Ondertussen zit Trump met de handen in het haar op Twitter.

Nu veel belangrijke staten, zoals Michigan en Nevada, in het voordeel van Joe Biden lijken te kantelen, groeit het vertrouwen in het kamp van de Democraten. Bidens campagnemanager heeft aangekondigd te verwachten dat de Democraat vandaag nog de overwinning in de wacht sleept.

Trump, die woensdagochtend voorbarig de overwinning claimde, krabt zich daarentegen in de geblondeerde haren. Op Twitter schrijft hij: “Gisterenavond leidde ik, vaak stevig, in veel belangrijke staten. Maar dan begonnen die staten plots magisch een voor een te veranderen, wanneer er verrassingsstembiljetten werden geteld.” Daarmee hint hij naar verkiezingsfraude. “ZEER VREEMD”, concludeert Trump. Hij sneert ook naar de opiniepeilingen, die “helemaal en historisch” de bal missloegen.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020