Twitter zal hun werknemers toestaan om voor altijd van thuis uit te werken. Dat liet CEO Jack Dorsey gisteren weten via een bedrijfsmail. De kantoren zullen wellicht tot september gesloten blijven.

“We waren een van de eerste om naar een thuiswerkmodel te gaan door COVID-19. Maar we zijn niet van plan als eerste terug naar de kantoren te gaan”, zegt een woordvoerder aan The Guardian. Wie dat wil, zal zelfs voor altijd van thuis uit kunnen werken. Voor zij die wel terug op kantoor wensen te werken, is het minstens wachten tot september.

Budget voor thuiskantoor

Twitter raadde hun werknemers ten sterkste aan van thuis uit te werken sinds 2 maart, iets wat vanaf 11 maart een verplichting werd. Daarnaast gelastte het bedrijf bijna alle zakenreizen en evenementen af tot 2021. “Als we uiteindelijk heropstarten, zal dat niet ‘snel snel’ gebeuren, maar voorzichtig. Kantoor per kantoor en stap voor stap”, klinkt het.

Volgens het bedrijf hebben de afgelopen weken aangetoond dat het mogelijk is hun werknemers van eender waar te laten werken. “Dus als de situatie onze werknemers toelaat om voor altijd van thuis uit te werken en zij dat ook willen, zullen we daarvoor zorgen.” Om het thuiswerken aangenamer te maken, geeft Twitter de werknemers een toelage om kantoorartikelen voor thuis aan te schaffen, zoals bureau’s en bureaustoelen.

Tegenstrijdige regels

Het hoofdkantoor van Twitter bevindt zich in San Francisco (Californië, VS) waar burgemeester London Breed de lockdown verlengd heeft tot eind mei. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, wil de regels in de staat daarentegen langzaamaan versoepelen en bijvoorbeeld enkele handelaars afhaaldiensten laten voorzien.

Ook andere technologiebedrijven bekijken hoe ze het thuiswerken kunnen uitbreiden. Google en Facebook verlengden het thuiswerken tot 2021, Amazon tot ten minste begin oktober.

We have a weekly periscope with the company and oops! https://t.co/5O8j62esQu — jack (@jack) May 12, 2020

Het bericht Twitter wil werknemers “voor altijd” thuis laten werken verscheen eerst op Metro.