Mensen denken best twee keer na voor ze klagen of mopjes maken over zogenaamde ‘quarantainekilo’s. Dat schrijft ‘Your Fat Friend’ ofwel ‘Je Dikke Vriend’ in een opiniestuk voor SELF Magazine. ‘Your Fat Friend’ is de schuilnaam van een schrijfster die zegt te vertellen over de sociale realiteit van een heel dik persoon. Zo vindt ze dat mensen die open en bloot over ‘quarantainekilo’s’ spreken op sociale media beter even nadenken wie meeleest.

‘Fattening the curve’

Meer en meer mensen uiten openbaar – op een ernstige of grappige manier – hun angst over hoe de lockdown onze lichamen zal veranderen. “Ja, velen van ons zijn bang om gewicht bij te komen. Maar velen onder ons zijn al een maatje meer. We horen hoe je over onze lichamen praat.”

‘Your Fat Friend’ legt uit te weten hoe het is om dat extra gewicht te vrezen, maar ook hoe het is om dik te zijn. “Dan lees ik berichten van dunne mensen die ervan overtuigd zijn dat ze op het einde van de quarantaine ‘wel honderd kilo zullen wegen’. Een ramp of een grap volgens hen, terwijl dat nog steeds onder mijn gewicht ligt.” Het steekt om mensen te horen klagen over hun lichaam zonder na te denken wat ze daarmee zeggen over lichamen als het mijne, legt de auteur uit.

Ook worstelt de schrijfster in kwestie met een eetstoornis. Een veranderend lichaam of eetstoornis verwerken is niet makkelijk, geeft ze toe. Maar bepaalde uitspraken over dat verwerkingsproces openbaar maken kan ernstige gevolgen hebben. “Zo trigger je eetstoornissen van anderen. Daarnaast katapulteer je de schaamte, waaraan sommigen al lang proberen ontsnappen, terug iemands hoofd in.” Bovendien kunnen we met het delen van onze onzekerheden onbewust een boodschap naar buiten sturen over welke lichamen we als minderwaardig beschouwen. “Die boodschap bereikt ook mensen met eetstoornissen en personen die helemaal niet goed in hun vel zitten.”

Me trying to not eat alll my lockdown food in one day. #fattenthecurve pic.twitter.com/YMm9XfNimu — Neil K., Esq. (@NeilBefore_Zod) March 20, 2020

Mopjes van beroemdheden

Uiteraard moeten we een plaats vinden om die gedachten te kunnen verwerken, zegt de auteur. “Maar daarbij houden we best rekening met de mentale gezondheid van anderen. Je weet nooit wat iemand die meeleest meegemaakt heeft, of waar ze mee worstelen.” Toch gebeuren deze gesprekken maar al te vaak openbaar.

Op sociale media maken zelfs celebrities mopjes over hoe dik de quarantaine hen zal maken. Zo tweette regisseur en acteur Taika Waititi de volgende waarschuwing: “Nu is de perfecte tijd om onszelf te motiveren, te sporten en heel gespierd te worden. Helaas zijn we maar mensen en zullen we er na deze pandemie waarschijnlijk uitzien als de mensen uit de film ‘Wall-E’.” Verder postte ook rapper Fedez enkele foto’s van zijn kind en vrouw, influencer Chiara Ferragni, die gefotoshopped zijn om hen dik te maken.

Dit bericht bekijken op Instagram Estate 2020 after the quarantena Een bericht gedeeld door FEDEZ (@fedez) op 15 Mrt 2020 om 5:49 (PDT)

Hoe kunnen we dan wel over onze angsten en ons lichaam praten? De schrijfster geeft enkele tips. “Als je je angsten over je veranderend lichaam met een vriend of familielid wil delen, vraag dan toestemming.” Dat kan raar klinken, maar de auteur benadrukt dat je nooit kan weten of iemand worstelt met een eetstoornis of hoe die persoon zich voelt over zijn eigen lichaam. “Onthou ook dat als je mopjes maakt over hoe je gigantisch dik zal worden, er altijd iemand kan meeluisteren die misschien dikker is dan jou. Zeker als je dat in het openbaar doet.” Als we met deze simpele zaken rekening houden, besluit ze, zorgen we zo niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen rondom ons.

Vragen over eetstoornissen? Meer info en hulp vind je hier. Nood aan een gesprek? Kinderen en jongeren kunnen steeds terecht bij Awel (bel 102), voor volwassenen is er Tele-Onthaal (bel 106).

