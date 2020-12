Zombiebedrijven zijn ondernemingen die wel actief zijn, maar een negatief eigen vermogen hebben. Hier is het vooral de vraag of de overheidssteun nog zin heeft, eerder dat of er sprake is van misbruik. De meeste van die zombiebedrijven gaan immers vaak alsnog failliet. Het kan echter evengoed om bedrijven gaan die door een buitenlands moederbedrijf leeggezogen worden, waardoor de Belgische overheidssteun in buitenlandse handen terechtkomt.