Het muziekfestival Tomorrowland Winter, dat van 14 tot 20 maart zou plaatsvinden in het Franse skioord Alpe d’Huez, wordt geannuleerd omwille van het coronavirus. Dat heeft Belga vernomen bij de organisatie, die stelt dat de beslissing werd genomen door de Franse regering.

Wie een ticket had, wordt persoonlijk gecontacteerd in verband met een mogelijke terugbetaling. Opvallend is wel dat het skioord zelf die week gewoon open zal zijn.

Overmacht

Tomorrowland Winter is de wintereditie van het populaire dancefestival in Boom en zou voor het tweede jaar op rij het skioord Alpe d’Huez een week lang inpalmen. Er werden 25.000 bezoekers verwacht voor artiesten als Steve Aoki, Martin Garrix, Armin van Buuren en Dimitri Vegas & Like Mike. “De opbouw was al sinds begin februari aan de gang, de Main Stage stond er net”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “We waren er helemaal klaar voor, met de organisatie van zo’n festival ben je een heel jaar bezig en ook onze bezoekers kijken hier een heel jaar naar uit. Dit is dus heel erg jammer, maar een geval van overmacht.”

Skiën kan wel

Skioord Alpe d’Huez Grand Domaine Ski zal die week net als alle andere Franse skioorden wel gewoon open zijn. Mogelijk kiest een deel van de Tomorrowland Winter-bezoekers er dus voor om toch naar daar af te zakken want bij het ticket was een skipas inbegrepen. “We gaan de mensen de keuze laten”, zegt Wilmsen. “Het kan dat sommigen er alsnog gewoon een skivakantie van willen maken, bijvoorbeeld omdat ze hun verlof niet meer kunnen annuleren. We gaan sowieso iedereen persoonlijk contacteren per mail, want er zijn veel verschillende pakketten verkocht, bijvoorbeeld inclusief logement en heen- en terugreis.”

