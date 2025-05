HBO onthult trailer van ‘IT: Welcome to Derry’ – angstaanjagende prequel van ‘It’

HBO Max heeft zojuist de officiële trailer gelanceerd van IT: Welcome to Derry, de langverwachte bovennatuurlijke horrorshow die dit najaar op het platform verschijnt.

De serie wordt geproduceerd door HBO en Warner Bros. Television, en breidt het angstaanjagende universum van Stephen King’s It nog verder uit. Achter het project zitten regisseur Andy Muschietti en producent Barbara Muschietti (It, It: Chapter Two, The Flash), samen met scenarist Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle). Andy Muschietti zal ook meerdere afleveringen regisseren.

Een ijzingwekkende terugkeer naar Derry

Gebaseerd op het iconische boek van Stephen King, speelt IT: Welcome to Derry zich af in hetzelfde angstaanjagende universum als de films It en It: Chapter Two. Deze nieuwe serie belooft een diepere duik in het verleden van de vervloekte stad Derry en de oorsprong van Pennywise – de demonische clown die generaties nachtmerries heeft bezorgd. Nieuwe verhaallijnen en onbekende horrors wachten op de kijkers.

Sterke cast & grote terugkeer

De reeks brengt een indrukwekkende cast samen met onder anderen Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe en Rudy Mancuso. Groot nieuws voor fans: Bill Skarsgård kruipt opnieuw in de huid van Pennywise – een rol die hem tot horroricoon maakte.

Via Streamnews.be