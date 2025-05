‘Captain America: Brave New World’ vanaf nu op Disney+

Captain America: Brave New World van Marvel Studios, het nieuwste hoofdstuk in het verhaal van Captain America, is vanaf 28 mei exclusief te streamen op Disney+.

In deze nieuwe film neemt Sam Wilson het iconische schild opnieuw ter hand in een zenuwslopend avontuur waarin hij verwikkeld raakt in een wereldwijde samenzwering. Zijn tegenstander? Niemand minder dan de meedogenloze Red Hulk! Na een succesvolle bioscooprelease wereldwijd, maakt deze blockbuster zich nu klaar om ook de harten van streamingfans te veroveren.

Wanneer Sam een ontmoeting heeft met de nieuw verkozen Amerikaanse president Thaddeus Ross (gespeeld door Harrison Ford, die hiermee zijn intrede maakt in het Marvel Cinematic Universe), belandt hij midden in een internationaal conflict. Sam moet de waarheid achterhalen voor het complot de wereld volledig in chaos stort… en alles rood kleurt.

Sterke cast

Cast: Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson en Harrison Ford.



De film is geregisseerd door Julius Onah en geproduceerd door Kevin Feige en Nate Moore, met Louis D’Esposito en Charles Newirth als uitvoerend producenten.

🎯 Captain America: Brave New World is vanaf 28 mei 2025 te zien op Disney+.

Via Streamnews.be