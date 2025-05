‘The Bear’ seizoen 4 onthult officiële trailer

Disney+ heeft de officiële trailer vrijgegeven van het vierde seizoen van de met Emmy Awards bekroonde hitserie The Bear, geproduceerd door FX. Vanaf donderdag 26 juni is seizoen 4 exclusief te zien op Disney+, met alle tien afleveringen meteen beschikbaar om te streamen.

In dit nieuwe seizoen volgen we opnieuw Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) en Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), die vastberaden blijven doorzetten. Hun missie? Niet alleen overleven, maar The Bear naar een nóg hoger niveau tillen. De weg daarheen zit vol uitdagingen, waardoor het team zich telkens moet heruitvinden. Dit seizoen draait niet alleen om beter worden — het gaat ook om keuzes maken: wat is het waard om te behouden?

In de hoofdrollen zien we verder Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas en Matty Matheson, met Oliver Platt en Molly Gordon in terugkerende rollen.

The Bear werd gecreëerd door Christopher Storer, die ook dienstdoet als uitvoerend producent, samen met Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai en Rene Gube. Courtney Storer is associate producer én culinair producent. De serie is een productie van FX Productions.

Met een indrukwekkende prijzenkast is The Bear drie jaar op rij uitgeroepen tot Televisieprogramma van het Jaar door het American Film Institute (AFI). Seizoen 2 won maar liefst 11 Emmy Awards – een record voor een komedieserie in één jaar. Ook sleepte de serie prijzen in de wacht bij onder andere de Golden Globes, SAG Awards, Peabody Awards, Critics Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producers Guild Awards, NAACP Image Awards, en nog vele andere.

