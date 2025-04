‘Another Simple Favor’: de glamoureuze en moorddadige sequel onthult zich op Prime Video

Prime Video heeft de officiële trailer onthuld van Another Simple Favor, het vervolg op de stijlvolle en succesvolle thriller uit 2018, opnieuw geregisseerd door Paul Feig.

In dit tweede deel keert het explosieve duo terug met Anna Kendrick en Blake Lively, respectievelijk in de rollen van Stephanie Smothers, de iets te nieuwsgierige vlogger, en Emily Nelson, de briljante en onvoorspelbare femme fatale. De film belooft dezelfde ingrediënten die het eerste deel zo populair maakten: een verzorgde esthetiek, zorgvuldig gedoseerde zwarte humor en een even verwrongen als meeslepende plot.

Dit keer neemt het verhaal ons mee naar het zonovergoten Capri, Italië, waar Emily op het punt staat te trouwen met een steenrijke lokale zakenman. Stephanie, nog steeds nauw betrokken bij de zaken van haar vriendin (en zaken in het algemeen), is uiteraard ook van de partij. Maar wat een weelderig huwelijk moest worden, vol luxe, jetset en adembenemende uitzichten op de Middellandse Zee, ontaardt al snel in een nachtmerrie. Glamour maakt plaats voor goed bewaarde geheimen, verraderlijke intriges en een reeks dodelijke gebeurtenissen.

Wat de cast betreft, keren verschillende bekende gezichten terug, waaronder Henry Golding, terwijl nieuwe personages het verhaal extra pit geven. Another Simple Favor, geregisseerd door Paul Feig, die opnieuw samenwerkt met zijn favoriete actricesduo, belooft een sprankelende en onvoorspelbare thriller te worden waarin elegantie en gevaar elkaar op elke straathoek van het eiland kruisen.

Another Simple Favor vanaf 1 mei op Prime Video.

Via Streamnews.be