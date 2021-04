Strandbars van verschillende kustgemeenten pleiten in een open brief aan premier Alexander De Croo voor de heropening van de horecaterrassen. Dat doen ze omdat de raamverkoop en de verhuur van strandstoelen die ze nu mogen organiseren, niet rendabel is. De strandbaruitbaters zijn ervan overtuigd dat de situatie zonder heropening van terrassen bij mooi weer onveilig zal zijn.

De stranduitbaters hebben er omwille van het slechte weer tot nu toe een slechte paasvakantie opzitten. Strandbars mogen door de coronamaatregelen enkel raamverkoop aanbieden en strandstoelen verhuren. Bij die raamverkoop mogen geen alcoholische dranken worden verkocht. Volgens de stranduitbaters is de situatie niet rendabel.

Frigoboxtoeristen

“Als kers op de taart moeten we onze toiletten toegankelijk maken als openbaar toilet. Na een week paasvakantie durven we stellen dat dit op deze manier niet rendabel is en we eigenlijk alleen maar open zijn om sanitaire ruimte te voorzien”, klinkt het in de open brief. Ook het verbod op verkopen van alcoholische dranken stoot de uitbaters tegen de borst. “Het is frustrerend te zien dat klanten hun eigen wijn, sterkedrank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteurzaak moeiteloos kunnen verkrijgen, zelfs als partybox. De frigoboxtoeristen zijn opnieuw uitgevonden.”

Crowd management

De uitbaters herhalen daarom de vraag om horecaterrassen te heropenen. Met het oog op het hemelvaartweekend, bij mooi weer traditioneel een topper aan de kust, vrezen de uitbaters voor onveilige situaties. “We zien nu al dat ook op het vrije strand groepen aanzwellen tot tien personen terwijl wij kunnen zorgen voor een afgelijnde, gestructureerde bezetting per groep van maximaal vier personen. Wij zijn intussen specialist in crowd management.”

Omdat Horeca Vlaanderen eerder al gekant was tegen de heropening van enkel terrassen, is de open brief naast de premier ook aan voorzitter van Horeca Vlaanderen Mathias De Caluwe gericht. De brief werd opgesteld met steun van strandbars verspreid over de volledige kustlijn en kustburgemeesters Piet De Groote van Knokke-Heist en Jean-Marie Dedecker van Middelkerke.

Het bericht Strandbars pleiten voor heropening terrassen verscheen eerst op Metro.