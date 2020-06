Ondanks de recente aanduiding van een nieuwe hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, blijft de Portugese politie ervan overtuigd dat haar ouders achter haar verdwijning zitten. Dat zorgt voor een moeizame samenwerking tussen de Duitse en de Portugese onderzoekers.

Vorige week woensdag raakte bekend dat er een doorbraak is in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. De 43-jarige Duitser Christian Brückner werd aangeduid als hoofdverdachte. De man zit momenteel in een Duitse gevangenis voor verkrachting.

De Duitse politie beweert “bewijs te hebben” dat het meisje vermoord werd, maar om hoofdverdachte Christian Brückner voor de rechtbank te kunnen slepen, moeten ze het lichaam van het meisje vinden.

Aanwijzingen die ouders verdacht maken

Ondanks de nieuwe ontwikkelingen blijft de Portugese politie geloven in een piste die vroeger ook al naar voren werd gebracht. Tien maanden lang werden Kate en Gerry McCann, enkele maanden na Maddie’s verdwijning, plots aangeduid als verdachten. De Portugese politie kreeg destijds heel wat kritiek op die denkwijze, maar er waren wel degelijk aanwijzingen om de ouders te verdenken. Zo ontdekten ze heel wat tegenstrijdigheden in de verklaringen van de ouders en hun vrienden die mee op reis waren. Bovendien troffen gespecialiseerde speurhonden een lijkgeur aan in het appartement en de gehuurde wagen van de McCanns.

Niet op dezelfde golflengte

Hans Christian Wolters, woordvoerder van het Openbaar Ministerie van Braunschweig, bevestigde dat de Portugese politie nog steeds van die piste overtuigd is, maar betreurt dat de vooruitgang in de nieuwe ontwikkelingen rond hoofdverdachte Christian Brückner daardoor belemmerd worden. “We blijven in contact met de Portugese collega’s, maar de samenwerking verloopt moeizaam omdat we niet op dezelfde golflengte zitten. Ik denk dat de Portugese politie nog steeds gelooft dat Maddie’s ouders achter haar dood zitten”, klinkt het in The Telegraph.

Waarheid achterhalen

Vorige week reageerden Kate en Gerry McCann nog op de nieuwe ontwikkelingen. “We willen de betrokken politiediensten graag bedanken voor hun aanhoudende inspanningen om Maddie te vinden. Het enige wat we willen is haar vinden, de waarheid achterhalen en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen. We zullen nooit de hoop opgeven om Madeleine levend terug te vinden. Maar wat het ook wordt, we moeten het weten om vrede te vinden”, klonk het.

Het bericht Portugese politie gelooft nog steeds dat ouders van Maddie McCann haar vermoord hebben verscheen eerst op Metro.