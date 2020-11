De coronacijfers blijven evolueren in de goede richting, maar het blijft koffiedik kijken met hoeveel mensen we de feestdagen mogen doorbrengen. De kans bestaat dat dat enkel met het gezin zal mogen, al laat Steven Van Gucht de deur nog op een kier.

In Nederland, waar de coronacijfers vergelijkbaar zijn met ons, mag Kerstmis gevierd worden met zes gasten. Enkele dagen geleden vertelde premier Alexander De Croo in ‘Vandaag’ dat dat bij ons in gezinsverband zal moeten, al staat dat nog niet vast.

Zo lang mogelijk wachten

Het blijft wachten op het advies van de politiek, dus durft Steven Van Gucht er nog geen getal op plakken. “Dat advies zál er komen, maar de overheid wil daar nog mee wachten. Hoeveel mensen we precies mogen zien met de eindejaarsfeesten en wie dat dan mag zijn, hangt nog altijd af van de cijfers. Bovendien is dat een politieke beslissing, dus ik ga daar niet over speculeren.”

“Maar zelfs al zijn de cijfers over twee weken nog veel beter, de heropflakkering van de pandemie hangt als een zwaard van Damocles boven Kerstmis en Nieuwjaar. Dat weet de politiek ook, en daarom wil men zo lang mogelijk wachten om te beslissen wat wel en niet kan. Ik ben bang om toe te laten dat we met een bepaald aantal mensen aan tafel mogen zitten en dat we ons aan dat aantal zullen houden, maar dan wel gaan switchen van groepjes op kerstavond, kerstdag, oudjaar en Nieuwjaar. Dat kan echt niet de bedoeling zijn”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Mensen zonder gezin niet vergeten

Toch beseft Van Gucht dat vieren in gezinsverband een harde beslissing zou zijn waar wellicht niet iedereen zich aan zal houden. Hij lijkt dan ook te opteren voor een iets mildere aanpak. “We moeten ons geen illusies maken: mensen zullen elkaar opzoeken, wat de overheid ook zegt. (…) We mogen de mensen niet vergeten die géén gezin hebben – en dat zijn er miljoenen, hé. Zelfs al heb je een leuk gezin met twee kinderen, je hebt misschien ook wel een alleenstaande moeder, vader of grootouder. Of er is de oude tante die al jaren weduwe is, geen kinderen heeft en alleen op haar appartement woont. Zij hebben er nu net de meeste behoefte aan om vrienden of familie te zien”, klinkt het.

Geen drie kussen

Hij geeft alvast enkele adviezen waar we ons sowieso best aan houden. “We moeten zorgen dat we dat op een veilige manier kunnen organiseren. Laat al zeker die drie kussen achterwege. Dat is de natte droom van het virus. Voor de rest: gebruik uw gezond verstand. Nodig niet te veel volk uit en zit op afstand van elkaar in de zetel en aan tafel. Draag een masker wanneer je niet eet of drinkt en zet een fles ontsmettingsgel naast de fles wijn. Zorg voor voldoende verluchting. En plaats, als je dat kan, een vuurkorf of terrasverwarmer in de tuin en ga daarrond zitten. Dat is veel veiliger dan binnen én het is nog gezellig ook”, besluit hij.

Het bericht Steven Van Gucht over feestdagen: “We moeten ons geen illusies maken” verscheen eerst op Metro.